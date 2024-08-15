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Регион
15 августа, 14:47

Зеленский собирает срочное заседание Верховной Рады

Владимир Зеленский призвал Верховную Раду в ближайшее время собраться на заседание. По его словам, появилась необходимость "срочно" рассмотреть некоторые вопросы.

Он отметил необходимость рассмотрения ряда военных законопроектов. Первым бывший комик указал на законопроект о гарантированных выплатах солдатам, участвовавшим в операции в Курской области. Следующий касается предоставления гражданства Украины иностранным военным, сражающимся на стороне ВСУ. Последний законопроект предполагает лишение званий и наград тех военнослужащих, которые во время конфликта перешли на сторону России.

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Как рассказывал Life.ru, с лёгкой руки Зеленского ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область 6 августа, но у них не вышло, с тех пор на границе продолжаются напряжённые бои. По сведениям Минобороны, потери украинской стороны в регионе составили до 2640 бойцов, 37 танков и множества другой техники. В офисе Зеленского заявили, что лидер киевского режима обсуждал атаку на Курскую область с Западом.

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Александра Мышляева
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