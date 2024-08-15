Зеленский собирает срочное заседание Верховной Рады

Владимир Зеленский призвал Верховную Раду в ближайшее время собраться на заседание. По его словам, появилась необходимость "срочно" рассмотреть некоторые вопросы.

Он отметил необходимость рассмотрения ряда военных законопроектов. Первым бывший комик указал на законопроект о гарантированных выплатах солдатам, участвовавшим в операции в Курской области. Следующий касается предоставления гражданства Украины иностранным военным, сражающимся на стороне ВСУ. Последний законопроект предполагает лишение званий и наград тех военнослужащих, которые во время конфликта перешли на сторону России.