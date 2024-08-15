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15 августа, 13:08

Шарий: Экс-главнокомандующего ВСУ Залужного вызвали в Киев

Валерий Залужный. Обложка © Telegram / Валерій Залужний

Валерий Залужный. Обложка © Telegram / Валерій Залужний

Экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который теперь занимает должность посла Украины в Великобритании, вызвали в Киев. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

"Залужного вызвали в Киев", — написал Шарий у себя в канале.

Не исключено, что это связано с материалом газеты WSJ которая ранее заявила, что главком ВСУ ослушался приказа Зеленского в сентябре 2022 года и и привёл в исполнение диверсию на газопроводах "Северный поток".

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Напомним, в июле Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Незалежной в Британии. Его уволили с должности главкома ВСУ в феврале, а вместо него назначили генерал-полковника Александра Сырского. Все эти месяцы экс-военный не светился на просторах медиа, пока не стало известно о его новом наначении.

Александра Мышляева
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