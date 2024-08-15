Шарий: Экс-главнокомандующего ВСУ Залужного вызвали в Киев

Экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который теперь занимает должность посла Украины в Великобритании, вызвали в Киев. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

"Залужного вызвали в Киев", — написал Шарий у себя в канале.

Не исключено, что это связано с материалом газеты WSJ которая ранее заявила, что главком ВСУ ослушался приказа Зеленского в сентябре 2022 года и и привёл в исполнение диверсию на газопроводах "Северный поток".