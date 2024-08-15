В Москве суд арестовал на 2 месяца американца за нападение на полицейского
Джозеф Татер. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Суд Москвы избрал меру пресечения американцу Джозефу Татеру, который набросился на полицейского. Подозреваемый отправлен в СИЗО на два месяца — до 14 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок 2 месяца, то есть до 14 октября 2024 года", — говорится в тексте.
Адвокат американца просил избрать меру пресечения несвязанную с арестом, но в просьбе было отказано. Татеру вменяется ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".
Напомним, в ночь на 12 августа американец Джозеф Татер учинил скандал в московском отеле. Причиной стало то, что ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. Сотрудники гостиницы вызвали полицию. Но Татер продолжил вести себя агрессивно, а в участке напал на полицейского. Накануне стало известно, что Татера приговорили к 15 суткам ареста за дебош в отеле. По факту нападения на стража порядка следствие возбудило уголовное дело.