В Москве суд арестовал на 2 месяца американца за нападение на полицейского 15 августа, 16:40 Джозеф Татер. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд Москвы избрал меру пресечения американцу Джозефу Татеру, который набросился на полицейского. Подозреваемый отправлен в СИЗО на два месяца — до 14 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок 2 месяца, то есть до 14 октября 2024 года", — говорится в тексте.

Адвокат американца просил избрать меру пресечения несвязанную с арестом, но в просьбе было отказано. Татеру вменяется ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Авторы Татьяна Миссуми