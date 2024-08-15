Лукашенко раскрыл, какой будет реакция России на агрессию против Белоруссии

Россия в случае агрессии против Белоруссии введёт свои подразделения. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая — Беларуси и России — война против этих зверей", — приводит агентство Белта слова белорусского лидера.

Лукашенко предупредил, что за агрессией, проявленной в адрес Минска, последует молниеносный и адекватный ответ. По его словам, армия страны уже определила более 20 бригад батальонных групп, которые в случае чего не допустят прорыва ВСУ на границе.

"Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали", — подчеркнул Лукашенко.

Президент дополнил, что украинские власти увидели все предупреждения республики. Представители Киева и Запада неоднократно выходили на связь с Минском, утверждая, что им не нужна война с Белоруссией. По словам политика, в республике это понимают и не собираются вести бои с южным соседом.