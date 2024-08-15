Лукашенко раскрыл, какой будет реакция России на агрессию против Белоруссии
Лукашенко: Россия введёт свои подразделения при агрессии против Белоруссии
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Россия в случае агрессии против Белоруссии введёт свои подразделения. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".
"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая — Беларуси и России — война против этих зверей", — приводит агентство Белта слова белорусского лидера.
Лукашенко предупредил, что за агрессией, проявленной в адрес Минска, последует молниеносный и адекватный ответ. По его словам, армия страны уже определила более 20 бригад батальонных групп, которые в случае чего не допустят прорыва ВСУ на границе.
"Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали", — подчеркнул Лукашенко.
Президент дополнил, что украинские власти увидели все предупреждения республики. Представители Киева и Запада неоднократно выходили на связь с Минском, утверждая, что им не нужна война с Белоруссией. По словам политика, в республике это понимают и не собираются вести бои с южным соседом.
Лукашенко также отметил, что Москва и Минск не заинтересованы увеличивать линию боевых действий, так как это может привести к объявлению мобилизации. Именно этого и хочет Запад, стремясь "взбудоражить общество изнутри", подытожил политикч.
Напомним, ранее Александр Лукашенко уже несколько раз призывал к мирным переговорам, напоминая Украине, что в обратном случае она может прекратить существование. Президент Белоруссии также заявил о готовности Минска помочь в налаживании диалога. При этом политик пригрозил мгновенным ответом, если агрессия будет направлена на Белоруссию.