"Сидят четверо — как в "Жигулях": Майор ВВС раскрыл секрет спасения экипажа Ту-22М3 в Сибири

Экипаж потерпевшего крушение в Иркутской области реактивного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 уцелел благодаря установленной на самолёте принудительной системе катапультирования. Это надёжнейший механизм, позволяющий пилотам и штурманам спастись даже за считаные секунды до столкновения с землёй, рассказал "Первому русскому" лётчик-инструктор Андрей Краснопёров.

По словам майора, управление системой осуществляет командир воздушного судна. После её активации кресла троих его подчинённых выбрасываются за пределы самолёта. Лишь после этого лётчик катапультируется сам.