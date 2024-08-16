"Сидят четверо — как в "Жигулях": Майор ВВС раскрыл секрет спасения экипажа Ту-22М3 в Сибири
Майор ВВС РФ Краснопёров: Катапультирование помогло спастись экипажу Ту-22М3
Экипаж потерпевшего крушение в Иркутской области реактивного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 уцелел благодаря установленной на самолёте принудительной системе катапультирования. Это надёжнейший механизм, позволяющий пилотам и штурманам спастись даже за считаные секунды до столкновения с землёй, рассказал "Первому русскому" лётчик-инструктор Андрей Краснопёров.
По словам майора, управление системой осуществляет командир воздушного судна. После её активации кресла троих его подчинённых выбрасываются за пределы самолёта. Лишь после этого лётчик катапультируется сам.
"Там сидят четверо — как в "Жигулях", катапультируются принудительно. На моей памяти лётчик катапультировался сам за две секунды до столкновения с землёй при вертикальной скорости около двухсот метров в секунду. И нормально, все четверо живы", — резюмировал Краснопёров.
Бомбардировщик Ту-22М3 рухнул в районе села Михайловка Иркутской области из-за технической неисправности 15 августа. На снятых очевидцами кадрах видно, что ракетоносец загорелся ещё в небе. Экипаж воздушного судна катапультировался, все находившиеся на борту пилоты и штурманы найдены.
VK / Минобороны России