Life.ru узнал о состоянии пилотов потерпевшего крушение Ту-22М3

Врачи оценивают состояние членов экипажа потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 как средней тяжести. Об этом сообщает SHOT .

Как удалось выяснить телеграм-каналу, у пилота Владислава Х. зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом копчика, у второго — Вадима М. — сломана грудина. Сейчас все они находятся в областной больнице.