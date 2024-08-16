Life.ru узнал о состоянии пилотов потерпевшего крушение Ту-22М3
Пилоты разбившегося под Иркутском Ту-22М3 находятся в состоянии средней тяжести
Врачи оценивают состояние членов экипажа потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 как средней тяжести. Об этом сообщает SHOT.
Место крушения Ту-22М3. Видео © SHOT
Как удалось выяснить телеграм-каналу, у пилота Владислава Х. зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом копчика, у второго — Вадима М. — сломана грудина. Сейчас все они находятся в областной больнице.
Напомним, что 15 августа российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился неподалёку от села Михайловка в Иркутской области. Снятые свидетелями катастрофы кадры показывают, что самолёт загорелся ещё в полёте. Экипаж смог увести падающее судно от жилых домов, капитан катапультировался в последнюю очередь. Сегодня утром стало известно, что один из пилотов скончался от полученных травм.