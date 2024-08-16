Бари Алибасову посулили деменцию и инсульт, а он пошутил про свою смерть
Mash: Врачи диагностировали продюсеру Алибасову церебральный атеросклероз
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Продюсеру Бари Алибасову грозят деменция и инсульт. Врачи диагностировали основателю группы "На-На" церебральный атеросклероз (хроническое заболевание, при котором в сосудах головного мозга образуются холестериновые бляшки), пишет Mash.
По информации телеграм-канала, недавно Алибасов пожаловался медикам на звон и шум в голове, а также на сильные головокружения. Такое состояние беспокоило его даже в лежачем положении. В результате врачи поставили диагноз и прописали лечение, которое не даст болезни развиваться дальше. Однако несоблюдение правил лечения может грозить когнитивными нарушениями с последующими деменцией и инсультом.
Тем временем сам продюсер опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Алибасов признался, что хорошо себя чувствует. По его словам, журналисты "всю эту хрень придумывают", чтобы обратить на себя внимание.
"Вообще я умер, меня больше нет. Я бы даже сказал, сдох, чего только не придумают про меня. Наверное, им нравится моя реакция на то, что они рассказывают", — отшутился продюсер в беседе с RT.
Напомним, в феврале 76-летний Бари Алибасов попал в одну из больниц Москвы. Изначально сообщалось об инсульте, однако этот диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у основателя группы "На-На" случился гипертонический криз. Солист коллектива Владимир Политов сообщал, что Бари Каримовича сначала поместили в реанимацию, затем продюсера перевели в обычную палату, а 1 марта Алибасова выписали из больницы.