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16 августа, 08:22

Бари Алибасову посулили деменцию и инсульт, а он пошутил про свою смерть

Mash: Врачи диагностировали продюсеру Алибасову церебральный атеросклероз

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Продюсеру Бари Алибасову грозят деменция и инсульт. Врачи диагностировали основателю группы "На-На" церебральный атеросклероз (хроническое заболевание, при котором в сосудах головного мозга образуются холестериновые бляшки), пишет Mash.

По информации телеграм-канала, недавно Алибасов пожаловался медикам на звон и шум в голове, а также на сильные головокружения. Такое состояние беспокоило его даже в лежачем положении. В результате врачи поставили диагноз и прописали лечение, которое не даст болезни развиваться дальше. Однако несоблюдение правил лечения может грозить когнитивными нарушениями с последующими деменцией и инсультом.

Тем временем сам продюсер опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Алибасов признался, что хорошо себя чувствует. По его словам, журналисты "всю эту хрень придумывают", чтобы обратить на себя внимание.

"Вообще я умер, меня больше нет. Я бы даже сказал, сдох, чего только не придумают про меня. Наверное, им нравится моя реакция на то, что они рассказывают", — отшутился продюсер в беседе с RT.

У Бари Алибасова диагностировали нарушение речи
У Бари Алибасова диагностировали нарушение речи

Напомним, в феврале 76-летний Бари Алибасов попал в одну из больниц Москвы. Изначально сообщалось об инсульте, однако этот диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у основателя группы "На-На" случился гипертонический криз. Солист коллектива Владимир Политов сообщал, что Бари Каримовича сначала поместили в реанимацию, затем продюсера перевели в обычную палату, а 1 марта Алибасова выписали из больницы.

Дарья Нарыкова
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