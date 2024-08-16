Бари Алибасову посулили деменцию и инсульт, а он пошутил про свою смерть

Продюсеру Бари Алибасову грозят деменция и инсульт. Врачи диагностировали основателю группы "На-На" церебральный атеросклероз (хроническое заболевание, при котором в сосудах головного мозга образуются холестериновые бляшки), пишет Mash.

По информации телеграм-канала, недавно Алибасов пожаловался медикам на звон и шум в голове, а также на сильные головокружения. Такое состояние беспокоило его даже в лежачем положении. В результате врачи поставили диагноз и прописали лечение, которое не даст болезни развиваться дальше. Однако несоблюдение правил лечения может грозить когнитивными нарушениями с последующими деменцией и инсультом.

Тем временем сам продюсер опроверг слухи о проблемах со здоровьем. Алибасов признался, что хорошо себя чувствует. По его словам, журналисты "всю эту хрень придумывают", чтобы обратить на себя внимание.