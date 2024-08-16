Дома и стены лечат: Глюкоза отказалась ложиться в рехаб

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) отвергла идею лечь в рехаб и будет восстанавливать здоровье дома. Такое решение артистка приняла из опасения сливов из учреждения и попыток прославиться за её счёт, пишет Mash.

Сразу несколько близких к Наталье людей подтвердили телеграм-каналу, что решение действительно принадлежит ей, а лечение уже началось: к певице домой допускают только проверенных медицинских специалистов. При этом семья артистки свела к минимуму контакты с внешним миром.