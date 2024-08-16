Дома и стены лечат: Глюкоза отказалась ложиться в рехаб
Mash: Глюкоза будет лечиться дома в кругу семьи, а не в рехабе
Певица Глюкоза. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glukozamusic
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) отвергла идею лечь в рехаб и будет восстанавливать здоровье дома. Такое решение артистка приняла из опасения сливов из учреждения и попыток прославиться за её счёт, пишет Mash.
Сразу несколько близких к Наталье людей подтвердили телеграм-каналу, что решение действительно принадлежит ей, а лечение уже началось: к певице домой допускают только проверенных медицинских специалистов. При этом семья артистки свела к минимуму контакты с внешним миром.
По информации Mash, после публикации Глюкозы о намерении отправиться в рехаб свои услуги ей начали предлагать по меньшей мере десять профильных центров. Певица отказалась, решив, что СМИ понесут эту информацию. Тем не менее если домашнее лечение окажется недостаточно эффективным, то вопрос о рехабе будет пересмотрен.
Напомним, разговоры о состоянии здоровья Глюкозы начались после тревожного выступления в Красноярске. Тогда она поднялась на сцену, едва удерживая равновесие, а исполнение песен оказалось под большим вопросом. Позже артистка объяснила случившееся тем, что приняла антидепрессанты и снотворное на фоне сильного стресса. Её экс-продюсера Максима Фадеева такие оправдания не смягчили и он пригрозил в судебном порядке лишить артистку прав на сценическое имя и часть её песен. Впоследствии появились сообщения о том, что близкие певицы хотят отправить её в рехаб.