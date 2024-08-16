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16 августа, 10:16

В Приморье обещали вернуть свет в течение часа

МЭС Востока: В Приморье планируется восстановить электроснабжение в течение часа

В Приморском крае планируется в течение часа полностью восстановить электроснабжение потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе Магистральных электрических сетей (МЭС) Востока.

"Сейчас в соответствии с командами Системного оператора ЕЭС проводятся переключения, поэтапная подача напряжения на энергообъекты 500 кВ и подключение потребителей. Полностью восстановить электроснабжение планируется в течение часа", — заявили в МЭС.

Там дополнили, что отключение нескольких линий 500 кВ произошло из-за локального повреждения оборудования на открытом распределительном устройстве (ОРУ).

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Напомним, сегодня, 16 августа, почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах. Известно, что проводилась плановая тренировка по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи. Власти региона объяснили, что электричество отключилось из-за замыкания оборудования сетей ВСК. На данный момент электроснабжение Лесозаводска, Дальнереченска, Лучегорска восстановлено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Дарья Нарыкова
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