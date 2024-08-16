В Приморье обещали вернуть свет в течение часа

В Приморском крае планируется в течение часа полностью восстановить электроснабжение потребителям. Об этом сообщили в пресс-службе Магистральных электрических сетей (МЭС) Востока.

"Сейчас в соответствии с командами Системного оператора ЕЭС проводятся переключения, поэтапная подача напряжения на энергообъекты 500 кВ и подключение потребителей. Полностью восстановить электроснабжение планируется в течение часа", — заявили в МЭС.