"Угнали в плен": Появилась новая версия пропажи дедушки из жуткого видео с "эсэсовцами" ВСУ в Судже Богачёв: Поиски пенсионера, над которым издевались ВСУ в Судже, продолжаются 16 августа, 12:49 Пенсионер из нацистского видео ВСУ. Обложка © Telegram / Mash

Поиски пенсионера Александра Григорьева, который стал жертвой издевательств со стороны ВСУ в Курской области, продолжаются, но результата пока нет. Об этом сообщил РИА "Новости" глава Суджанского района Александр Богачёв.

"Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, ещё что", — рассказал он.

По его словам, в поисковой операции участвуют не только экстренные службы и военные, но также волонтёры и родственники пожилого мужчины.

Напомним, 74-летний Александр Григорьев проживает в пригороде Суджи Курской области. 6 августа он вышел из дома без телефона и наткнулся на солдат ВСУ в нацистской форме. Украинцы засняли на видео издевательства над пенсионером, после чего выложили в Сеть. Мужчину до сих ищут родственники, по одной из версий — его могли убить авторы ролика. Одним из преступников оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенки Ивано-Франковской области. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал заплатить пять миллионов тому, кто поймает мерзавца. К поискам пропавшего мужчины подключилась воздушная разведка РФ, семья надеется найти его живым.

Авторы Татьяна Миссуми