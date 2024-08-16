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16 августа, 16:55

В Приморье без света остаются Надеждинский район и Владивосток

Надеждинский район и Владивосток остаются частично без электричества. В большинство домов и социальные учреждения электричество уже вернули. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш.

Шиш — о восстановлении электричества в регионе. Видео © Telegram / Правительство Приморского

"Частично отключён Надеждинский район — это порядка 6 тыс. человек и Владивосток. Рабочая группа системного оператора продолжает работу", — сказала она в видеообращении.

Появилось видео замыкания и взрыва, погрузившего в темноту всё Приморье
Появилось видео замыкания и взрыва, погрузившего в темноту всё Приморье

Сегодня почти весь Приморский край остался без света. Отключения произошли во Владивостоке и его пригородах. Причина — замыкание оборудования сетей ВСК. В результате блэкаута отключились светофоры, из-за чего произошло несколько аварий. Кроме того, сбилась работа пригородных поездов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / chuyuss

Александра Мышляева
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