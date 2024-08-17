Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 21:13

На Западе испугались возможного раздора из-за неясной атаки ВСУ на Курскую область

Bloomberg: Атака на Курскую область может посеять раздор среди союзников Украины

Некоторые западные союзники Киева высказали опасения из-за возможной эскалации после атаки ВСУ на Курскую область, пишут в Bloomberg со ссылкой на источники.

Эскалация может отвлечь украинские войска от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди сторонников киевского режима, пишут журналисты. Для многих остались непонятны цели такого шага Украины, которая выбрала "неудачное время" для этого.

Самым высокопоставленным лицом в НАТО, открыто раскритиковавшим атаку ВСУ, стал министр обороны Италии Гвидо Кросетто, указали в агентстве.

Стало известно, где ВСУ проходили подготовку перед нападением на Курскую область
Стало известно, где ВСУ проходили подготовку перед нападением на Курскую область

ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и спецслужбы Запада. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов противника. Однако свыше двух тысяч солдат Киев уже потерял. После неудачи в Курской области, киевские солдаты попытались атаковать в других приграничных районах России, но ВС РФ справляются с натиском.

Обложка ©

Telegram / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров