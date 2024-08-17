На Западе испугались возможного раздора из-за неясной атаки ВСУ на Курскую область

Некоторые западные союзники Киева высказали опасения из-за возможной эскалации после атаки ВСУ на Курскую область, пишут в Bloomberg со ссылкой на источники.

Эскалация может отвлечь украинские войска от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди сторонников киевского режима, пишут журналисты. Для многих остались непонятны цели такого шага Украины, которая выбрала "неудачное время" для этого.