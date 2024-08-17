На Западе испугались возможного раздора из-за неясной атаки ВСУ на Курскую область
Bloomberg: Атака на Курскую область может посеять раздор среди союзников Украины
Некоторые западные союзники Киева высказали опасения из-за возможной эскалации после атаки ВСУ на Курскую область, пишут в Bloomberg со ссылкой на источники.
Эскалация может отвлечь украинские войска от хрупкой линии фронта и потенциально посеять раздор среди сторонников киевского режима, пишут журналисты. Для многих остались непонятны цели такого шага Украины, которая выбрала "неудачное время" для этого.
Самым высокопоставленным лицом в НАТО, открыто раскритиковавшим атаку ВСУ, стал министр обороны Италии Гвидо Кросетто, указали в агентстве.
ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и спецслужбы Запада. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов противника. Однако свыше двух тысяч солдат Киев уже потерял. После неудачи в Курской области, киевские солдаты попытались атаковать в других приграничных районах России, но ВС РФ справляются с натиском.
Telegram / Генштаб ЗСУ