Пять лет не видел солнца: Раскрыты бесчеловечные условия содержания Красикова в немецкой тюрьме

Россиянин Вадим Соколов (Красиков), освобождённый из немецкой тюрьмы в результате обмена заключёнными, все пять лет заточения был вынужден терпеть бесчеловечные условия и колоссальное давление. Приговорённого к пожизненному сроку гражданина РФ держали в одиночной камере и запрещали общаться с кем-то из внешнего мира.

"Пять лет в одиночке — можно сойти с ума. Просто от того, что разговаривать не с кем, кроме надзирателей, и разрешают тебе погулять всего 15 минут закованным по клетке. То есть он даже солнца не видел!" — поделился в в эфире радио "Комсомольская правда" ещё один вернувшийся на родину узник — сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман.