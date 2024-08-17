Пять лет не видел солнца: Раскрыты бесчеловечные условия содержания Красикова в немецкой тюрьме
Селезнёв: Красиков 5 лет был в одиночной камере без права общаться с родными
Освобождённый из немецкой тюрьмы Вадим Красиков. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский
Россиянин Вадим Соколов (Красиков), освобождённый из немецкой тюрьмы в результате обмена заключёнными, все пять лет заточения был вынужден терпеть бесчеловечные условия и колоссальное давление. Приговорённого к пожизненному сроку гражданина РФ держали в одиночной камере и запрещали общаться с кем-то из внешнего мира.
"Пять лет в одиночке — можно сойти с ума. Просто от того, что разговаривать не с кем, кроме надзирателей, и разрешают тебе погулять всего 15 минут закованным по клетке. То есть он даже солнца не видел!" — поделился в в эфире радио "Комсомольская правда" ещё один вернувшийся на родину узник — сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва Роман.
Издевательства над Красиковым продолжились вплоть до самого обмена, добавил Селезнёв, интервью которого опубликовала kp.ru. Для процедуры россиянина облачили в цепи и обмотанный изолентой шлем, оставив ему лишь одно отверстие для дыхания.
Красиков вернулся на родину в результате крупнейшего за последние годы обмена заключёнными между РФ и Западом. В отличие от остальных семи россиян, офицера спецслужб везли в отдельном автобусе и в компании вооружённой охраны. Бывшим узникам устроили пышный приём в московском аэропорту с красной дорожкой и почётным караулом.