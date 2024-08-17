Приморский вице-губернатор поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что вице-губернатор региона Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области. Он возглавит подразделение "Тигр".

Замглавы Приморья Ефремов отправился в Курскую область для участия в боях с ВСУ. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов", — написал Кожемяко в телеграм-канале.