Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 05:33

Приморский вице-губернатор поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ

Замглавы Приморья Ефремов отправился в Курскую область для участия в боях с ВСУ

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что вице-губернатор региона Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области. Он возглавит подразделение "Тигр".

Замглавы Приморья Ефремов отправился в Курскую область для участия в боях с ВСУ. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов", — написал Кожемяко в телеграм-канале.

Губернатор Приморского края также выразил уверенность, что российские военные доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой.

Напомним, что ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов противника. Однако свыше двух тысяч солдат Киев уже потерял. После неудачи в Курской области, ВСУ попытались атаковать в других приграничных районах России, но ВС РФ справляются с натиском.

Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском
Крупная группа солдат ВСУ сдалась в плен под Курском
Обложка ©

Telegram / Кожемяко | официально

Иван Косицын
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Региональные власти
  • Политика
  • Курская область
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров