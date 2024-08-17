Приморский вице-губернатор поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ
Замглавы Приморья Ефремов отправился в Курскую область для участия в боях с ВСУ
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что вице-губернатор региона Сергей Ефремов примет участие в боях с ВСУ в Курской области. Он возглавит подразделение "Тигр".
Замглавы Приморья Ефремов отправился в Курскую область для участия в боях с ВСУ. Видео © Telegram / Кожемяко | официально
"Бойцы отряда "Тигр", которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов", — написал Кожемяко в телеграм-канале.
Губернатор Приморского края также выразил уверенность, что российские военные доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой.
Напомним, что ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке были задействованы 12 тысяч бойцов противника. Однако свыше двух тысяч солдат Киев уже потерял. После неудачи в Курской области, ВСУ попытались атаковать в других приграничных районах России, но ВС РФ справляются с натиском.
Telegram / Кожемяко | официально