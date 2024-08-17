Захарова назвала удручающими попытки МОК привнести в Игры "новую инклюзивность"

Попытки президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха продвигать в Играх неолиберальные подходы к "инклюзивности" вызывают сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на вопрос о высказываниях главы органа о гендерной идентичности атлетов.

"Достойно сожаления, что президент МОК Бах использовал свое служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к "инклюзивности", — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что Бах пытался прикрыть свои "сомнительные решения" по допуску боксёров-женщин на мужские соревнования "откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса" и высказываниями о том, что якобы не существует научного способа отличить женщину от мужчины. Представитель внешнеполитического ведомства спросила, какие главе МОК нужны "научные данные", ведь до сих пор у здравомыслящей части человечества никаких вопросов по данной теме не возникало.