Захарова назвала удручающими попытки МОК привнести в Игры "новую инклюзивность"
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Виктория Ламзина
Попытки президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха продвигать в Играх неолиберальные подходы к "инклюзивности" вызывают сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на вопрос о высказываниях главы органа о гендерной идентичности атлетов.
"Достойно сожаления, что президент МОК Бах использовал свое служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к "инклюзивности", — сказала дипломат.
Захарова напомнила, что Бах пытался прикрыть свои "сомнительные решения" по допуску боксёров-женщин на мужские соревнования "откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса" и высказываниями о том, что якобы не существует научного способа отличить женщину от мужчины. Представитель внешнеполитического ведомства спросила, какие главе МОК нужны "научные данные", ведь до сих пор у здравомыслящей части человечества никаких вопросов по данной теме не возникало.
Дипломат отметила, что существует только два пола — мужской и женский, из-за чего и есть только мужские и женские спортивные состязания. А попытки Баха в угоду западным неолиберальным элитам "привнести в Олимпийские игры "новую инклюзивность" приводят к удручающему результату", добавила она.
Напомним, Томас Бах решил не переизбираться на пост президента МОК. Он пришёл к данному решению после долгих размышлений и дискуссий с коллегами. В Совфеде с радостью отреагировали на это, напомнив о "заслугах" Баха.