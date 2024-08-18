Пять украинских беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области", — рассказали в оборонном ведомстве.