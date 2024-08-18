Пять украинских беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили пять БПЛА над тремя российскими регионами
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Ростовскую область: украинские дроны были уничтожены на западе и юго-востоке региона. После падения обломков БПЛА произошло возгорание дизельного топлива произошло на территории промышленных складов в Пролетарске, никто не пострадал.
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