Нападение украинских войск на Курскую область обернётся для Киева тяжелейшими последствиями. С таким прогнозом выступил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

Он рассказал Инфо24, что атака ВСУ на российский регион является военно-политической аферой Киева, которая должна была быть подана как "промежуточная победа". При этом Украина преследует цель ввести миротворцев ООН для якобы защиты Запорожской и Курской АЭС, а также войска НАТО — для сдерживания нашей армии, уточнил эксперт.

Однако, по словам бывшего офицера спецназа, группировка ВСУ будет уничтожена под Курском, а российские войска перейдут в наступление с дальнейшей установкой санитарной зоны вплоть до Киева, что обернётся тотальным разгромом Украины.