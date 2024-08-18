Эксперт заявил, что ВСУ в Курской области будут уничтожать, а не вытеснять
Эксперт Матвийчук: Атака ВСУ на Курскую область окончится полным разгромом Киева
Нападение украинских войск на Курскую область обернётся для Киева тяжелейшими последствиями. С таким прогнозом выступил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.
Он рассказал Инфо24, что атака ВСУ на российский регион является военно-политической аферой Киева, которая должна была быть подана как "промежуточная победа". При этом Украина преследует цель ввести миротворцев ООН для якобы защиты Запорожской и Курской АЭС, а также войска НАТО — для сдерживания нашей армии, уточнил эксперт.
Однако, по словам бывшего офицера спецназа, группировка ВСУ будет уничтожена под Курском, а российские войска перейдут в наступление с дальнейшей установкой санитарной зоны вплоть до Киева, что обернётся тотальным разгромом Украины.
"После этого будет создана санитарная зона, в которую войдут территории Сумской и Черниговской областей вплоть до Киева. То есть это абсолютный политический и военный разгром Украины", — заключил Матвийчук.
Напомним, ВСУ в начале августа попытались прорваться в Курской области, однако были остановлены российскими войсками. Сейчас обстановка в Курском приграничье хоть и остаётся напряжённой, но всё же переходит под контроль ВС РФ. Потери ВСУ уже достигли 50 танков и почти 3,5 тысячи военных. За прошедшие сутки группировка "Север" успешно отразила атаки четырёх бригад украинских войск в Курской области. На Западе тем временем сомневаются в успехе действий Киева.
ТАСС / AP