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18 августа, 15:16

Названа страна, чьи беспилотники сыграли "ключевую роль" в атаке ВСУ на Курскую область

Times: ВСУ используют британские беспилотники при атаке на Курскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область применяют дроны, полученные из Британии. Об этом в воскресенье, 18 августа, пишет газета The Sunday Times.

"Британская техника, в том числе беспилотники, сыграла ключевую роль в атаке Вооружённых сил Украины [на Курскую область]", — отмечает британское издание, указывая, что Лондон достаточно подробно консультирует украинских солдат в использовании техники.

Как сообщал Life.ru, ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском превысили 3,4 тысячи военных. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в свою очередь сообщил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.

Стало известно, где ВСУ проходили подготовку перед нападением на Курскую область
Стало известно, где ВСУ проходили подготовку перед нападением на Курскую область
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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Никита Осипов
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