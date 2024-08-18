Названа страна, чьи беспилотники сыграли "ключевую роль" в атаке ВСУ на Курскую область
Times: ВСУ используют британские беспилотники при атаке на Курскую область
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область применяют дроны, полученные из Британии. Об этом в воскресенье, 18 августа, пишет газета The Sunday Times.
"Британская техника, в том числе беспилотники, сыграла ключевую роль в атаке Вооружённых сил Украины [на Курскую область]", — отмечает британское издание, указывая, что Лондон достаточно подробно консультирует украинских солдат в использовании техники.
Как сообщал Life.ru, ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском превысили 3,4 тысячи военных. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в свою очередь сообщил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.
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