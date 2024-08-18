В ответ на недавние высказывания мэра Львова Андрея Садового о страшной цене для ВСУ за атаку на Курскую область, российские власти дали чёткий ответ. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью с "Лентой.ру" отметил, что все части украинской армии, пересёкшие российскую границу, столкнутся с суровыми последствиями.

"Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен," — подчеркнул он.

Такой ответ на угрозы мэра Львова показывает, что российская сторона настроена решительно и готова к решительным действиям в случае дальнейших попыток агрессии.