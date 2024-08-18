"Пошли похоронки": В России ответили на слова о страшной цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Политик Джабаров: Вторгшиеся в Россию отряды ВСУ будут уничтожены или захвачены
В ответ на недавние высказывания мэра Львова Андрея Садового о страшной цене для ВСУ за атаку на Курскую область, российские власти дали чёткий ответ. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью с "Лентой.ру" отметил, что все части украинской армии, пересёкшие российскую границу, столкнутся с суровыми последствиями.
"Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен," — подчеркнул он.
Такой ответ на угрозы мэра Львова показывает, что российская сторона настроена решительно и готова к решительным действиям в случае дальнейших попыток агрессии.
Напомним, что Джабаров ранее выразил своё резкое мнение о появлении британских танков Challenger 2 в Курской области. Он отметил, что использование западной техники в Украине свидетельствует о её неэффективности и представляет собой антирекламу для западных вооружений. По словам сенатора, российские силы уже успешно уничтожали немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы", и аналогичная судьба ожидает и британские танки.
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