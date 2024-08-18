Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 19:59

"Пошли похоронки": В России ответили на слова о страшной цене для ВСУ за атаку на Курскую область

Политик Джабаров: Вторгшиеся в Россию отряды ВСУ будут уничтожены или захвачены

В ответ на недавние высказывания мэра Львова Андрея Садового о страшной цене для ВСУ за атаку на Курскую область, российские власти дали чёткий ответ. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью с "Лентой.ру" отметил, что все части украинской армии, пересёкшие российскую границу, столкнутся с суровыми последствиями.

"Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки. Но я хочу сказать, что это касаться будет не только Западной Украины. Все части ВСУ, которые вторглись в нашу страну, либо будут уничтожены, либо взяты в плен," — подчеркнул он.

Такой ответ на угрозы мэра Львова показывает, что российская сторона настроена решительно и готова к решительным действиям в случае дальнейших попыток агрессии.

Поляки исключили снятие ограничений на оружие после атаки ВСУ на Курскую область
Поляки исключили снятие ограничений на оружие после атаки ВСУ на Курскую область

Напомним, что Джабаров ранее выразил своё резкое мнение о появлении британских танков Challenger 2 в Курской области. Он отметил, что использование западной техники в Украине свидетельствует о её неэффективности и представляет собой антирекламу для западных вооружений. По словам сенатора, российские силы уже успешно уничтожали немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы", и аналогичная судьба ожидает и британские танки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Владимир Джабаров
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров