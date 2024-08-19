Экс-замглавы МЧС Кубани систематически нарушал служебные запреты

Арестованный экс-заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко уличён в систематических нарушениях, касающихся служебных запретов и ограничений. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По данным следствия, он, исполняя обязанности на федеральной государственной службе, неоднократно нарушал законы, регулирующие деятельность чиновников. Особое внимание привлекло то, что бывший замглавы ГУ МЧС занимался предпринимательской деятельностью, несмотря на законодательные ограничения. На полученные средства он приобрёл дорогостоящее имущество для себя и своей семьи.