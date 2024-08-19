Экс-замглавы МЧС Кубани систематически нарушал служебные запреты
Экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко уличён в систематических служебных нарушениях
Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края
Арестованный экс-заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко уличён в систематических нарушениях, касающихся служебных запретов и ограничений. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
По данным следствия, он, исполняя обязанности на федеральной государственной службе, неоднократно нарушал законы, регулирующие деятельность чиновников. Особое внимание привлекло то, что бывший замглавы ГУ МЧС занимался предпринимательской деятельностью, несмотря на законодательные ограничения. На полученные средства он приобрёл дорогостоящее имущество для себя и своей семьи.
"Кроме того, члены его семьи, имея представление об официальном уровне доходов Симоненко, получали от него деньги, обеспечивали их сохранность, вели учёт, а также извлекали из них прибыль. Тем самым они являлись выгодоприобретателями незаконно полученных средств", — уточнили представители правоохранительных органов.
Напомним, о задержании Сергея Симоненко стало известно 1 августа. Имущество чиновника и его семьи могут обратить в доход государства. Уже 5 августа Симоненко отправили в СИЗО. У полковника внутренней службы и его родных нашли 250 млн рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, купленных на нелегальные доходы.