Продуктовая сеть "Магнит" запустит франшизу уже этой осенью
Сеть продуктовых магазинов "Магнит" решила запустить франшизу. Ранее ретейлер занимался лишь собственными торговыми точками, однако осенью 2024 года произойдёт запуск управляемых франчайзи магазинов. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными партнёрами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Во время беседы с РБК в компании уточнили, что работа будет осуществляться в формате обратной франшизы. В данном случае партнёр освобождается от выплаты роялти, финансируя только строительство непосредственно торговых точек. Также отменяется паушальный взнос (за использование бренда — Прим. Life.ru). Ожидаемая сумма инвестиций в открытие одного магазина — не менее 2,5 миллиона рублей.
Со своей стороны "Магнит" не станет выдвигать строгие требования к размеру помещений. Работать в рамках франшизы смогут как собственники, так и долгосрочные арендаторы торговой недвижимости. Франчайзи продуктовая сеть будет выплачивать комиссию с продаж.
Ранее Life.ru рассказал о масштабной проверке продукции SPAR. Напомним "агенты" SHOT ПРОВЕРКИ внедрились в магазины сети и нашли там просрочку в готовой еде, перебив маркировки и грязь. Как оказалсь, для приготовления пищи сотрудники супермаркетов используют любые, даже давно пропавшие, продукты. В Госдуме оперативно отреагировали и потребовали проверить SPAR. В результате Роспотребнадзор изъял 350 кг гнили и просрочки.
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