Продуктовая сеть "Магнит" запустит франшизу уже этой осенью

Сеть продуктовых магазинов "Магнит" решила запустить франшизу. Ранее ретейлер занимался лишь собственными торговыми точками, однако осенью 2024 года произойдёт запуск управляемых франчайзи магазинов. На данный момент ведутся переговоры с потенциальными партнёрами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во время беседы с РБК в компании уточнили, что работа будет осуществляться в формате обратной франшизы. В данном случае партнёр освобождается от выплаты роялти, финансируя только строительство непосредственно торговых точек. Также отменяется паушальный взнос (за использование бренда — Прим. Life.ru). Ожидаемая сумма инвестиций в открытие одного магазина — не менее 2,5 миллиона рублей.