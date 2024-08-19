Путин на "Аурусе" прибыл в резиденцию "Загульба" на переговоры с Алиевым

Президент России Владимир Путин на "Аурусе" прибыл в резиденцию "Загульба" под Баку, где проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Церемония официальной встречи Путина c Алиевым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Алиев тепло поприветствовали главу российского государства, после чего лидеры обменялись рукопожатием и обнялись. Затем президенты заняли места перед главным входом в здание. Они выслушали рапорт командира роты почётного караула: а после этого оркестр исполнил государственные гимны РФ и Азербайджана. Церемония официальной встречи завершилась прохождением роты почётного караула торжественным маршем. Затем Путин и Алиев зашли в здание дворца, где их фотографировали журналисты.