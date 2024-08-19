Путин на "Аурусе" прибыл в резиденцию "Загульба" на переговоры с Алиевым
Президент России Владимир Путин на "Аурусе" прибыл в резиденцию "Загульба" под Баку, где проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.
Церемония официальной встречи Путина c Алиевым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Алиев тепло поприветствовали главу российского государства, после чего лидеры обменялись рукопожатием и обнялись. Затем президенты заняли места перед главным входом в здание. Они выслушали рапорт командира роты почётного караула: а после этого оркестр исполнил государственные гимны РФ и Азербайджана. Церемония официальной встречи завершилась прохождением роты почётного караула торжественным маршем. Затем Путин и Алиев зашли в здание дворца, где их фотографировали журналисты.
К настоящему моменту главы государств уже начали переговоры в узком составе. Со стороны Москвы в них участвуют помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук и глава МИД Сергей Лавров. Ожидается, что после кратких выступлений Путина и Алиева беседа продолжится за закрытыми дверями.
Напомним, вечером 18 августа Путин впервые за несколько лет посетил Баку. Визит президента начался с неформального ужина с семьёй президента Ильхама Алиева. Сегодня Путин начал программу своего визита в закавказскую республику с посещения двух мемориалов — Вечного огня в Баку и бывшему лидеру Азербайджана, дважды Герою СССР Гейдару Алиеву. Глава государства возложил венки.
Telegram / Кремль. Новости