В Совфеде усомнились, что поляки решатся сбивать российские ракеты над Украиной
Сенатор Цеков: Страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной
Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать ракеты России над Украиной. Парламентарий усомнился, что поляки пойдут на такой шаг.
Сенатор рассказал RT, что решение будет принимать не польский министр иностранных дел, а политики, которые понимают, что могут получить ответ от России "над своей территорией". Цеков уверен, что другие страны НАТО тоже не станут сбивать российские ракеты над Украиной.
"Поэтому я думаю, что всё-таки в целом не только Польша, но и другие страны НАТО такое решение не примут. Надеюсь, что благоразумие восторжествует", — подчеркнул политик.
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