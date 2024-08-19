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19 августа, 13:26

В Совфеде усомнились, что поляки решатся сбивать российские ракеты над Украиной

Сенатор Цеков: Страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать ракеты России над Украиной. Парламентарий усомнился, что поляки пойдут на такой шаг.

Сенатор рассказал RT, что решение будет принимать не польский министр иностранных дел, а политики, которые понимают, что могут получить ответ от России "над своей территорией". Цеков уверен, что другие страны НАТО тоже не станут сбивать российские ракеты над Украиной.

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"Поэтому я думаю, что всё-таки в целом не только Польша, но и другие страны НАТО такое решение не примут. Надеюсь, что благоразумие восторжествует", — подчеркнул политик.

Напомним, в начале июля Владимир Зеленский заявил, что Польша думает о перехвате российских ракет над Украиной. Позже Радослав Сикорский подтвердил, что Варшава обсуждает этот вопрос. В МИД РФ обещали "адекватный и конкретный" ответ на подобные действия.

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Shutterstock / FOTODOM

Борис Эльфанд
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