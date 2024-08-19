В Совфеде усомнились, что поляки решатся сбивать российские ракеты над Украиной

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать ракеты России над Украиной. Парламентарий усомнился, что поляки пойдут на такой шаг.

Сенатор рассказал RT, что решение будет принимать не польский министр иностранных дел, а политики, которые понимают, что могут получить ответ от России "над своей территорией". Цеков уверен, что другие страны НАТО тоже не станут сбивать российские ракеты над Украиной.