Россиянам рассказали про метод 5 конвертов и ещё два способа правильно организовать семейный бюджет

Многие молодые российские семьи сталкиваются с проблемами при формировании общего бюджета. Одним тяжело разграничить финансы на бытовые расходы, другим — оставлять сбережения на чёрный день нетронутыми. О том, как всё же разобраться с денежным вопросом лёгкими и эффективными способами, эксклюзивно в беседе с Life.ru рассказала финансовый консультант сервиса "Пакет" от Х5 Ольга Матвеева.

Равное разделение бюджета

Этот способ подразумевает, что супруги делят все расходы пополам. Каждый из пары получает определённую сумму денег на руки, которую может тратить по своему усмотрению.

"Все совместные расходы, такие как аренда, коммунальные услуги и продукты питания, делятся поровну. У этого метода есть один большой плюс: если супруги начнут откладывать деньги на желанную покупку или поездку вместе, а не по отдельности, накопить нужную сумму удастся гораздо быстрее", — рассказала специалист.

Отделение личных расходов

Отделение личных расходов может быть действительно эффективным, особенно если у каждого из супругов есть свои собственные источники дохода и каждый предпочитает сохранять некоторую финансовую независимость. Этот способ подразумевает, что муж и жена несут полную ответственность за свои статьи расходов, а все совместные траты делятся поровну. Например, один супруг может платить за свой автомобиль, страховку и телефон, а другой — за свою одежду, уход за собой и развлечения. При этом общие расходы остаются совместной ответственностью и зоной, куда вкладываются оба партнёра.

Метод 5 конвертов

Суть метода пяти конвертов заключается в управлении семейным бюджетом с помощью основных пяти финансовых категорий. Супруги объединяют свои бюджеты, чтобы поделить полученную сумму на несколько "конвертов".

1. Необходимые расходы: первый конверт предназначен для обязательных расходов, таких как аренда, счета за коммунальные услуги, еда и транспорт. Выделите определённую сумму денег на эти расходы и положите её в этот конверт.

2. Сбережения: второй конверт обеспечивает финансовую подушку. Эти средства рассчитаны на непредвиденные ситуации. Можно понемногу вносить деньги в этот конверт, чтобы обеспечить себе стабильность и безопасность в будущем.

3. Развлечения: третий конверт предназначен для развлечений. Это необязательные расходы, которые каждая семья определяет для себя самостоятельно. Например, кому-то важно раз в неделю ходить в кино или ужинать в ресторане. А кому-то — раз в месяц отправляться на загородный отдых.

4. Будущие значительные траты: этот конверт предназначен для того, чтобы накопить на крупную покупку, такую как автомобиль, недвижимость или путешествие.

5. На ежегодные расходы: если каждый месяц откладывать деньги в этот конверт, то при оплате ежегодных нужд сумма не будет казаться столь значительной и нести вред кошельку, ведь средства были заранее запланированы и выделены на подобные траты. Сюда относятся статьи расходов по типу планового ежегодного медицинского чекапа, техосмотра машины и оплаты образования.

В каждом методе есть свои нюансы, и кажется, что экономия — это всегда трудно и долго. Однако всё не так сложно: помимо всего перечисленного, можно прибегать к способам бытовой экономии: пользоваться программами лояльности и кешбэк-сервисами, покупать товары по акции и мониторить выгодные предложения. Так вы хоть и тратите деньги на те же продукты или развлечения, но через какое-то время получаете частичный возврат средств. Таким образом вы сможете сэкономить значительную часть денег.