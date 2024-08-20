Богоборческий киевский режим недолго продержится после закона о запрете УПЦ, заявил эксперт

Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви является не просто драконовским, а по-настоящему сатанинским. Он поставит жирную точку на всём псевдогосударственном образовании, заявил руководитель отдела идеологии "Первого русского", член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков.

По мнению эксперта, на данный момент "агония киевского режима достигла своего апогея".

"Запрет канонической Украинской православной церкви, религиозной организации большинства верующих людей Украины, фактически ставит жирную точку на самом этом псевдогосударственном образовании", — подчеркнул Тюренков в беседе с "Царьградом".