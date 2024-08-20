Богоборческий киевский режим недолго продержится после закона о запрете УПЦ, заявил эксперт
Публицист Тюренков назвал сатанинским закон о запрете УПЦ на Украине
Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви является не просто драконовским, а по-настоящему сатанинским. Он поставит жирную точку на всём псевдогосударственном образовании, заявил руководитель отдела идеологии "Первого русского", член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков.
По мнению эксперта, на данный момент "агония киевского режима достигла своего апогея".
"Запрет канонической Украинской православной церкви, религиозной организации большинства верующих людей Украины, фактически ставит жирную точку на самом этом псевдогосударственном образовании", — подчеркнул Тюренков в беседе с "Царьградом".
Из-за нового закона Украину будет ждать дальнейшая участь, так как "богоборческие режимы долго не живут". По словам руководителя отдела идеологии, Киев смог соединить в себе "худшее от неоязыческого гитлеровского нацизма и раннего большевизма с его политикой антицерковных гонений".
Напомним, Верховная рада приняла закон, который фактически запрещает деятельность УПЦ как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную церковь и уничтожает православие.