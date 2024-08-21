10 примеров, как правильная причёска может сделать из неудачника настоящего героя-любовника

А вы знали, что мужчинам очень важно иметь растительность не только на лице, но и на голове. Большинство дам отмечают, что парни с отменной шевелюрой заводят их больше, чем брутальные лысики. И пусть ответ на вопрос, ходить с волосами или нет, у каждого свой, давайте посмотрим на реальные примеры преображений тех, кто отважился наклеить себе хаер.

«Мне 35. Волосы начали заметно выпадать где-то 5–6 лет назад. Думал о пересадке, но так и не смог оправдать для себя такие траты. Результатами очень доволен! Поддерживать это, конечно, будет непросто, но, надеюсь, что плюсов всё-таки больше, чем минусов», — breakingabroad.

Фото © Reddit / breakingabroad

«Мои волосы: после облысения и после того, как стал пользоваться специальными накладками волос», — Prize-Attorney7675.

Фото © Reddit / Prize-Attorney7675

«Попрощался со своим ужасным зачёсом», — its_a_me_new_sea.

Фото © Reddit / its_a_me_new_sea

«Моя первая «наклейка». Ничего говорить не буду, вы что думаете?» — 4cronym.

Фото © Reddit / 4cronym

«Сегодня мне установили и подстригли эту волшебную штуку. Я очень доволен результатом», — -Jim-1.

Фото © Reddit / -Jim-1

«Послушал ваш совет и сегодня впервые приклеил эти волосы. Делал всё сам, используя ленту. Честно говоря, это не так уж сложно, как казалось изначально. Волновался, что придётся брить голову налысо в первый раз, и боялся всё испортить. Как вам результат?» — Your_average_Nihlist.

Фото © Reddit / Your_average_Nihlist

«Мой друг, который работает парикмахером, помог мне установить её вчера вечером. Оба не имели ни малейшего понятия, что делаем, но, слава богу, есть обучающие видео в Интернете!» — w0nderfuI.

Фото © Reddit / w0nderfuI

«Первые 24 часа с наклеенными волосами — это просто невероятное изменение жизни, впервые за годы чувствую такую уверенность, как в школьные времена», — orangecabbages1234.

Фото © Reddit / orangecabbages1234

«Первая наклейка, и после года сомнений я доволен результатом, хотя есть моменты, которые хочу доработать, но спасибо всем за вдохновение и советы!» — AnteaterStreet7710.

Фото © Reddit / AnteaterStreet7710

«Первая попытка воспользоваться вашей хитрой штучкой», — ZeroVoice1.

Фото © Reddit / ZeroVoice1