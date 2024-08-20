Дипмиссия РФ при СБ ООН отклонила приглашение на 75-летие Женевской конвенции

Министерство иностранных дел Швейцарии направило дипломатической миссии России при Совбезе ООН приглашение посетить Женеву 25–26 августа с неофициальным визитом в честь празднования 75-летнего юбилея Женевской конвенции. Российская сторона отказалась, сообщил глава отдела коммуникаций при швейцарском МИД Николя Бидо.

"Это неофициальная поездка, были приглашены все члены Совета Безопасности, включая Россию. Приглашение было направлено представительствам при Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Российская миссия на данный момент сообщила, что не поедет в Женеву, остальные 14 ожидаются", — цитирует дипломата РИА "Новости".

Федеральный совет Швейцарии уточнил, что повесткой приуроченного к юбилею собрания будет укрепление международного гуманитарного права спустя три четверти века после принятия Женевских конвенций. В комментарии указана и задача мероприятия: демонстрация опыта Женевы в сфере международной безопасности и профилактики угроз миру.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя отказ, заявил, что такая поездка членов Совбеза выглядит неуместной на фоне происходящих в мире событий, ведь у СБ ООН есть гораздо более важные дела.

"Мы говорили и продолжаем говорить, что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета Безопасности может действительно зависеть, например, урегулирование в этой стране. Что делать в Женеве, мы, честно говоря, не очень себе представляем, это трата денег, ресурсов и времени", — сказал Полянский.