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20 августа, 19:50

Подросток погиб в результате взрыва в жилой многоэтажке Новороссийска

Экстренные службы возле многоэтажки в Новороссийске, где произошёл взрыв. Обложка © SHOT

Экстренные службы возле многоэтажки в Новороссийске, где произошёл взрыв. Обложка © SHOT

Подросток погиб в результате взрыва, случившегося в многоэтажке Новороссийска. Ещё трое несовершеннолетних доставлены в больницу с серьёзными ожогами, пишет SHOT.

Взрыв случился в одной из квартир на 13 этаже многоэтажки на Анапском шоссе в начале седьмого вечера. По одной из версий, всё могло произойти из-за неосторожного обращения с гранатой или неизвестным СВУ. Сейчас на месте работают экстренные службы. Погибшим оказался 16-летний парень. Подростков 16, 17 и 10 лет экстренно госпитализировали.

Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке
Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке

Ранее в детском лагере под Тулой произошёл взрыв во время химического эксперимента. По факту произошедшего прокуратура и СК Тульской области начали проверку. Life.ru также публиковал момент взрыва. Отметим, что изначально сообщалось о троих пострадавших — преподаватель и двое подростков, однако позднее Минздрав сообщил о четырёх получивших травмы людях.

Анатолий Симоненко
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