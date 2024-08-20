Подросток погиб в результате взрыва в жилой многоэтажке Новороссийска
Экстренные службы возле многоэтажки в Новороссийске, где произошёл взрыв. Обложка © SHOT
Подросток погиб в результате взрыва, случившегося в многоэтажке Новороссийска. Ещё трое несовершеннолетних доставлены в больницу с серьёзными ожогами, пишет SHOT.
Взрыв случился в одной из квартир на 13 этаже многоэтажки на Анапском шоссе в начале седьмого вечера. По одной из версий, всё могло произойти из-за неосторожного обращения с гранатой или неизвестным СВУ. Сейчас на месте работают экстренные службы. Погибшим оказался 16-летний парень. Подростков 16, 17 и 10 лет экстренно госпитализировали.
Ранее в детском лагере под Тулой произошёл взрыв во время химического эксперимента. По факту произошедшего прокуратура и СК Тульской области начали проверку. Life.ru также публиковал момент взрыва. Отметим, что изначально сообщалось о троих пострадавших — преподаватель и двое подростков, однако позднее Минздрав сообщил о четырёх получивших травмы людях.