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21 августа, 03:44

Редкий трофей: Ещё одна шведская БМП CV90 перешла к России

Российские бойцы затрофеили шведскую БМП CV90 на Донецком направлении

Боевая машина пехоты CV90 шведского производства стала трофеем военнослужащих Российской армии, действующих под Донецком. Технику эвакуировали из зоны боевых действий и доставили в тыловой район, поделился командир ремонтного подразделения с РИА "Новости".

"Сегодня ночью наша эвакуационная группа с помощью двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин вытащила ранее подбитую украинскую БМП CV90, которая находилась вблизи населённого пункта Богдановка", — отметил собеседник агентства.

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Напомним, что Швеция передала Украине свои БМП весной 2023 года, а уже летом первая боевая машина стала трофеем российских военных. Технику подбили из противотанкового гранатомёта, затем её эвакуировали и доставили на Поклонную гору для выставки западного оружия.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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