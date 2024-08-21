Редкий трофей: Ещё одна шведская БМП CV90 перешла к России
Российские бойцы затрофеили шведскую БМП CV90 на Донецком направлении
Боевая машина пехоты CV90 шведского производства стала трофеем военнослужащих Российской армии, действующих под Донецком. Технику эвакуировали из зоны боевых действий и доставили в тыловой район, поделился командир ремонтного подразделения с РИА "Новости".
"Сегодня ночью наша эвакуационная группа с помощью двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин вытащила ранее подбитую украинскую БМП CV90, которая находилась вблизи населённого пункта Богдановка", — отметил собеседник агентства.
Напомним, что Швеция передала Украине свои БМП весной 2023 года, а уже летом первая боевая машина стала трофеем российских военных. Технику подбили из противотанкового гранатомёта, затем её эвакуировали и доставили на Поклонную гору для выставки западного оружия.
Telegram / Минобороны России