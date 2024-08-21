"Запад в панике": В Турции предупредили Киев о тяжёлой плате за провал под Курском
Перинчек: Из-за провала под Курском внутри Украины откроются новые фронты
Предвидимая неудача ВСУ при нападении на Курскую область спровоцирует появление новых фронтов внутри самой Украины. Это указывает на царящую среди западных лидеров панику, считает председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек, слова которого публикует РИА "Новости".
"Действия Киева в Курской области — это попытка как можно больше втянуть НАТО в конфликт на Украине, сесть за стол переговоров с "сильной позицией", но усилия тщетны. Украина попала в ещё большую пропасть. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины", — уверен турецкий политик.
С его слов, провал нынешнего курса Североатлантического альянса можно заметить, наблюдая также за израильской, китайско-тайваньской и сирийской ситуациями.
"Чувствуется паника, спешка. Действия в Курской области — признак этого. Но успеха не будет", — считает Перинчек.
Целей своего вторжения не понимают даже сами солдаты, а командование, по всей видимости, не знает, как можно объяснить его необходимость. Ранее пленный боец указал на то, что эта операция лишь выставила ВСУ идиотами. Однако в Пентагоне заявили, что США совместно с Украиной обсуждают долгосрочные перспективы вторжения в Курскую область. Политологи полагают, что заход под Курск не был самостоятельным изобретением Зеленского, а планировался совместно с НАТО.
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