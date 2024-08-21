Предвидимая неудача ВСУ при нападении на Курскую область спровоцирует появление новых фронтов внутри самой Украины. Это указывает на царящую среди западных лидеров панику, считает председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек, слова которого публикует РИА "Новости".

"Действия Киева в Курской области — это попытка как можно больше втянуть НАТО в конфликт на Украине, сесть за стол переговоров с "сильной позицией", но усилия тщетны. Украина попала в ещё большую пропасть. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины", — уверен турецкий политик.

С его слов, провал нынешнего курса Североатлантического альянса можно заметить, наблюдая также за израильской, китайско-тайваньской и сирийской ситуациями.