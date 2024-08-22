Белоусов поздравил мотострелков и танкистов с освобождением Желанного

Участвующие в боях за населённый пункт Желанное соединения ВС РФ получили поздравительные телеграммы от министра обороны России Андрея Белоусова. Глава ведомства отметил мужество и профессионализм военнослужащих, проявленные при освобождении посёлка, а также поблагодарил их за верность Отечеству и присяге.

Поздравлений от Белоусова были удостоены командование и личный состав 239-го и 80-го гвардейских танковых полков, а также 228-го гвардейского мотострелкового полка. Закалённые боями на Киевском, Лиманском, Черниговском, Херсонском, Луганском и Донецком направлениях военнослужащие продолжают гнать врага на запад, освобождая десятки населённых пунктов от нацистских формирований, отметил министр.