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22 августа, 00:17

Белоусов поздравил мотострелков и танкистов с освобождением Желанного

Участвующие в боях за населённый пункт Желанное соединения ВС РФ получили поздравительные телеграммы от министра обороны России Андрея Белоусова. Глава ведомства отметил мужество и профессионализм военнослужащих, проявленные при освобождении посёлка, а также поблагодарил их за верность Отечеству и присяге.

Поздравлений от Белоусова были удостоены командование и личный состав 239-го и 80-го гвардейских танковых полков, а также 228-го гвардейского мотострелкового полка. Закалённые боями на Киевском, Лиманском, Черниговском, Херсонском, Луганском и Донецком направлениях военнослужащие продолжают гнать врага на запад, освобождая десятки населённых пунктов от нацистских формирований, отметил министр.

«Сегодня вы, воины-танкисты, уверенно продвигаетесь вперёд на Красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понёс потери и отступил. Проявляя пример стойкости и упорства в боях с врагом, вами освобождён населённый пункт Желанное», — сказано в телеграмме главы МО танкистам 239-го гв. тп.

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Напомним, что в начале августа подразделения Российской армии окружили в Желанном группировку из трёх бригад ВСУ. Спустя ровно две недели посёлок был полностью взят. А ранее бело-сине-красный триколор поднялся и над Новгородским.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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