NYT: В США готовятся новые обыски у тех, кто сотрудничает с российскими СМИ

Власти США начали широкомасштабное расследование против американских граждан, которые сотрудничают со СМИ России. У этих людей пройдут новые обыски, им грозят уголовные обвинения, пишет газета New York Times, ссылаясь на источники.

ФБР уже провело обыски у двух американцев, которые славятся своими выступлениями и материалами в российских СМИ. Речь идёт о бывшем разведчике Скотте Риттере и политологе, ведущем Первого канала Дмитрии Саймсе. По словам Риттера, силовики осуществили "акт запугивания". Он уверен, что выиграет в войне, которую ему объявили власти США.

«В ближайшее время ожидаются новые обыски», — предупреждает NYT, уточняя, что могут быть и уголовные обвинения.