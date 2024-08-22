NYT: В США готовятся новые обыски у тех, кто сотрудничает с российскими СМИ
Власти США начали широкомасштабное расследование против американских граждан, которые сотрудничают со СМИ России. У этих людей пройдут новые обыски, им грозят уголовные обвинения, пишет газета New York Times, ссылаясь на источники.
ФБР уже провело обыски у двух американцев, которые славятся своими выступлениями и материалами в российских СМИ. Речь идёт о бывшем разведчике Скотте Риттере и политологе, ведущем Первого канала Дмитрии Саймсе. По словам Риттера, силовики осуществили "акт запугивания". Он уверен, что выиграет в войне, которую ему объявили власти США.
«В ближайшее время ожидаются новые обыски», — предупреждает NYT, уточняя, что могут быть и уголовные обвинения.
По данным издания, в основе расследования находятся некие данные администрации американского президента, что российские СМИ будто бы работают со спецслужбами, чтобы влиять на ход выборов по всему миру. О каких именно СМИ идёт речь, неизвестно. Кроме того, озвученное утверждение ничем не подтверждается.
Ранее СМИ раскрыли информацию об обысках в доме Дмитрия Саймса в Виргинии, которые продолжались несколько дней. Сам же политолог в это время находился за пределами страны и официального ордера не видел. По словам Саймса, на территории его особняка были замечены «десятки лиц, которые приехали на своих машинах». Соседи же отмечали, что атмосфера напоминала скорее барбекю-пати, а не обыски.
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