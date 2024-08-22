«Под триколором идём только вперёд»: Вице-спикер Госдумы Кузнецова поздравила россиян с Днём флага
Анна Кузнецова: Флаг России стал символом настоящей свободы и борьбы за неё
Анна Кузнецова. Обложка © Telegram / Aннa KуZнецоVa
Флаг России сегодня стал символом борьбы за свободу, считает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В День Государственного флага она обратилась к россиянам, отметив, что триколор означает бесконечную веру в российский народ.
«Флаг России сегодня — это символ настоящей свободы и борьбы за неё! Это символ Правды и борьбы за эту настоящую правду, это символ защиты здравого смысла и высоких нравственных ценностей, это символ бесконечной веры в наш Великий Народ и нашу святую Русь! С Днём государственного флага, друзья! Под бело-сине-красным триколором мы идём только вперёд! , — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, что певец Олег Газманов поздравил россиян с Днём Государственного флага нашей страны, выпустив видеоклип на песню «Русский мир», в котором собраны ролики из разных уголков России. Музыкант подчеркнул многонациональное единство, разнообразие культур и объединяющий сильный дух всех жителей нашей Родины. А Shaman выступил у Музея Победы, где развернули один из самых больших флагов России. Не остались в стороне и за границей: жители Кипра развернули 54-метровый триколор в честь праздника.