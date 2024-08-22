«Под триколором идём только вперёд»: Вице-спикер Госдумы Кузнецова поздравила россиян с Днём флага

Флаг России сегодня стал символом борьбы за свободу, считает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В День Государственного флага она обратилась к россиянам, отметив, что триколор означает бесконечную веру в российский народ.

«Флаг России сегодня — это символ настоящей свободы и борьбы за неё! Это символ Правды и борьбы за эту настоящую правду, это символ защиты здравого смысла и высоких нравственных ценностей, это символ бесконечной веры в наш Великий Народ и нашу святую Русь! С Днём государственного флага, друзья! Под бело-сине-красным триколором мы идём только вперёд! , — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.