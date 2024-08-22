Суд арестовал администратора тира в Реутове, где пасынок по ошибке убил отчима

Адвокат настаивал на домашнем аресте — у Аборина беременная жена, 14-летняя дочь и ряд заболеваний, в том числе гипертония и ишемическая болезнь сердца. Официально мужчина не трудоустроен. Суд принял решение удовлетворить прошение следствие и заключить его под стражу.

Ранее сообщалось, что в Реутове 17-летний пасынок случайно убил отчима в тире. Мужчина оставил Дэниза наедине с заряженным карабином, а сам по ошибке зашёл в небезопасную зону стрелковой галереи. Школьник выстрелил и попал в грудь 43-летнему Эмину Гулиеву. Администратор тира Михаил Аборин не проводил инструктаж перед стрельбой и даже не проверил возраст подростка. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть". Сейчас школьник пребывает в жутком стрессе и не знает, как рассказать сводной сестре о смерти её отца.