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Суд арестовал администратора тира в Реутове, где пасынок по ошибке убил отчима

22 августа, 11:56
Михаил Аборин на суде. Обложка © Life.ru

Михаил Аборин на суде. Обложка © Life.ru

Администратора тира в Реутове, где 17-летний пасынок случайно убил отчима, отправлен судом в СИЗО на два месяца – до 19 октября. 51-летний Михаил Аборин отказался признавать свою вину, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Михаил Аборин на суде. Видео © Life.ru

Адвокат настаивал на домашнем аресте — у Аборина беременная жена, 14-летняя дочь и ряд заболеваний, в том числе гипертония и ишемическая болезнь сердца. Официально мужчина не трудоустроен. Суд принял решение удовлетворить прошение следствие и заключить его под стражу.

Ранее сообщалось, что в Реутове 17-летний пасынок случайно убил отчима в тире. Мужчина оставил Дэниза наедине с заряженным карабином, а сам по ошибке зашёл в небезопасную зону стрелковой галереи. Школьник выстрелил и попал в грудь 43-летнему Эмину Гулиеву. Администратор тира Михаил Аборин не проводил инструктаж перед стрельбой и даже не проверил возраст подростка. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть". Сейчас школьник пребывает в жутком стрессе и не знает, как рассказать сводной сестре о смерти её отца.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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