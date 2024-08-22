Суд арестовал убийцу 82-летнего полковника, который на допросе давил на жалость сыном-инвалидом
Суд Москвы поместил убийцу полковника авиации Селезнёва под стражу до 19 октября
Суд Москвы заключил под стражу до 19 октября Назарали Султонова, который с целью наживы расправился с отставным полковником авиации 82-летнего Виктором Селезнёвым в его доме в Новой Москве, а после тяжело ранил его 80-летнюю супругу. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Убийце Виктора Селезнёва Назарали Султонову объявляют меру пресечения в зале суда. Видео © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москвы»
«Фигуранту по факту нападения на пожилую супружескую пару в Новой Москве избрали меру пресечения в столичном суде. Постановлением Троицкого районного суда города Москвы Султонову Назарали Бозоровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 19 октября 2024 года», — говорится в сообщении суда.
Подсудимому предъявлены обвинения в рамках пункта «к» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство», а также части третьей статьи 30-й в отношении подпунктов «а» и «к» части второй статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц и попытка скрыть следы преступления).
Напомним, что экс-сотрудника Внуковского авиаремонтного завода Виктора Селезнёва нашли мёртвым в его доме в Новой Москве 19 августа. Около тела пенсионера обнаружили и его супругу, лежащую при смерти. На голове у обоих заметили следы от ударов, а также ожоги на руках и ногах, появившиеся вследствие того, что убийца пытался сжечь дом и таким образом замести следы. Преступника задержали ночью 20 августа. Тот на допросе сознался, что решился на содеянное, потому что хотел раздобыть деньги на дорогостоящую операцию сыну с инвалидностью.
Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москвы»