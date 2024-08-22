Суд арестовал убийцу 82-летнего полковника, который на допросе давил на жалость сыном-инвалидом

Суд Москвы заключил под стражу до 19 октября Назарали Султонова, который с целью наживы расправился с отставным полковником авиации 82-летнего Виктором Селезнёвым в его доме в Новой Москве, а после тяжело ранил его 80-летнюю супругу. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Убийце Виктора Селезнёва Назарали Султонову объявляют меру пресечения в зале суда. Видео © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москвы»

«Фигуранту по факту нападения на пожилую супружескую пару в Новой Москве избрали меру пресечения в столичном суде. Постановлением Троицкого районного суда города Москвы Султонову Назарали Бозоровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 19 октября 2024 года», — говорится в сообщении суда.