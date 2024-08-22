Вдова Раиси высказалась об отношениях Запада и Ирана впервые после смерти мужа

Вдова погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси Джамиле Аламолхода впервые дала интервью журналистам после смерти мужа. Она пообщалась с RT и призналась, что считает данный телеканал самым честным.

Интервью Аламолходы. Видео © Telegram / RT

Аламолхода рассказала в интервью, что сегодня западные средства массовой информации просто изуродовали Иран. Они придали ему «ужасный, пугающий имидж, ореол неразвитости». Также она добавила, что Запад и вся та часть мира активно продолжает настраивать молодёжь и женщин Ирана против власти.