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22 августа, 18:21

Вдова Раиси высказалась об отношениях Запада и Ирана впервые после смерти мужа

Вдова Раиси впервые дала интервью после смерти мужа

Вдова погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси Джамиле Аламолхода. Обложка © Telegram / RT

Вдова погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси Джамиле Аламолхода. Обложка © Telegram / RT

Вдова погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси Джамиле Аламолхода впервые дала интервью журналистам после смерти мужа. Она пообщалась с RT и призналась, что считает данный телеканал самым честным.

Интервью Аламолходы. Видео © Telegram / RT

Аламолхода рассказала в интервью, что сегодня западные средства массовой информации просто изуродовали Иран. Они придали ему «ужасный, пугающий имидж, ореол неразвитости». Также она добавила, что Запад и вся та часть мира активно продолжает настраивать молодёжь и женщин Ирана против власти.

«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», заявила супруга Раиси.

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Напомним, о крушении вертолёта, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стало известно 19 мая. Связь с экипажем транспорта пропала возле границы Ирана и Азербайджана. После обнаружения останков винтокрылого судна стало ясно, что никто из пассажиров не выжил. Следствие изначально полагало, что причина трагедии имеет технический характер.

Наталья Афонина
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