Милонов назвал главного «заказчика» запрета УПЦ Депутат Милонов заявил, что запрет УПЦ был давно подготовлен на Западе 22 августа, 16:20 Вид изнутри храма. Обложка © Freepik

Гонения на каноническую православную церковь на Украине готовились давно, и в этом активно принимали участие представители Запада, которым выгодна полная деградация украинцев и их бездуховность. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Можно смело сказать, что запрет Русской православной церкви был подготовлен достаточно давно. И подготовлен не только и не столько на Украине, сколько за рубежом. Православие для Украины являлось таким препятствием по окончательной моральной деградации. Виталий Милонов Депутат Госдумы РФ

Верхушка украинской власти, присягнув Западу, уже давно не является православной, а стала апологетом ложных сатанинских ценностей, напомнил парламентарий. Раскольническая церковь на Украине уже отлучена от духовных скреп и выступает переходным этапом на пути к полному безбожию. Её миссия, как полагает Милонов, замкнуть на себе всех верующих и спокойно раствориться.

Депутат уверен, что украинцы постепенно отвыкнут от православия под давлением киевских властей, и тогда за дело возьмутся псевдорелигиозные группировки, которые не будут базироваться на догмате веры, а просто станут обслуживать западные интересы на Украине. Поэтому, добавил Милонов, сейчас Киев целенаправленно уничтожает единственную духовную основу существования украинского общества, чтобы прогнуться перед Западом.