Синод РПЦ возложил на патриарха Варфоломея вину за распятие канонической церкви на Украине
Синод РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за преследования верующих УПЦ
Патриарх Константинопольский Варфоломей. Фото © Wikipedia / President.gov.ua
Патриарх Константинопольский Варфоломей лично ответственен за преследование верующих на Украине. Об этом говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«Руководство признанных Фанаром раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви. А патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты её иерархов и священнослужителей, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, открыто поддержал действия государственной власти», — указано в заявлении.
В РПЦ уточнили, что цель властей Незалежной — «распятие и уничтожение канонической церкви на Украине». Там добавили, что патриарх Варфоломей несёт персональную ответственность за преследование верующих УПЦ. В Синоде подчеркнули, что авторы проекта о запрете УПЦ не скрывают, что цель этого закона — в ликвидации канонической церкви и всех её общин, либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации.
«Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют своё имущество и место молитвы», — заключили в Священном Синоде.
Напомним, что 20 августа Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает деятельность УПЦ как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, киевский режим создаёт ложную церковь и уничтожает православие. А в УПЦ заявили, что верующие избрали бы другую Раду, если бы знали о запрете церкви.