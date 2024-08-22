Синод РПЦ возложил на патриарха Варфоломея вину за распятие канонической церкви на Украине

«Руководство признанных Фанаром раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви. А патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты её иерархов и священнослужителей, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, открыто поддержал действия государственной власти», — указано в заявлении.

В РПЦ уточнили, что цель властей Незалежной — «распятие и уничтожение канонической церкви на Украине». Там добавили, что патриарх Варфоломей несёт персональную ответственность за преследование верующих УПЦ. В Синоде подчеркнули, что авторы проекта о запрете УПЦ не скрывают, что цель этого закона — в ликвидации канонической церкви и всех её общин, либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации.