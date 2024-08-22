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22 августа, 16:14

Сотрудники посольства РФ в США устроили акцию в честь Дня российского флага

Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Обложка © Telegram / «Посольство России в США»

Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Обложка © Telegram / «Посольство России в США»

Сотрудники российского посольства в США вместе со своими семьями провели торжественную акцию у здания дипмиссии в Вашингтоне в честь Дня Государственного флага России. Фотографии с мероприятия опубликовала пресс-служба консульства.

Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Фото © Telegram / «Посольство России в США»

Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Фото © Telegram / «Посольство России в США»

«22 августа в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник был установлен Указом Президента России от 20 августа 1994 года. <...> По случаю праздника сотрудники Посольства с членами семей провели яркую торжественную акцию перед стенами дипмиссии», — говорится в публикации посольства в телеграм-канале.

Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Фото © Telegram / «Посольство России в США»

Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Фото © Telegram / «Посольство России в США»

В посольстве напомнили историю российского флага, которому исполнилось почти 320 лет. Считается, что его начал использовать император Пётр I, самостоятельно начертивший образец триколора в 1705 году и распорядившийся о том, чтобы все российские торговые корабли ходили под бело-сине-красным флагом. А статус государственного он получил в 1896 году.

Гордость, суверенитет и единство: Политолог раскрыл, какой смысл для россиян несёт День флага
Гордость, суверенитет и единство: Политолог раскрыл, какой смысл для россиян несёт День флага

Напомним, что сегодня в России празднуют День Государственного флага страны. Если вам интересно узнать о его истории более подробно, то у Life.ru есть материал об этом. К слову, социологи провели опрос, который показал, что 63% россиян при виде триколора испытывают гордость за страну и чувство патриотизма. А ещё сегодня на Поклонной горе в Москве развернули один из самых больших флагов в стране, а Shaman на его фоне исполнил свою популярную песню «Я русский».

Юрий Лысенко
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