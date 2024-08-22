Сотрудники посольства РФ в США устроили акцию в честь Дня российского флага

Сотрудники российского посольства в США вместе со своими семьями провели торжественную акцию у здания дипмиссии в Вашингтоне в честь Дня Государственного флага России. Фотографии с мероприятия опубликовала пресс-служба консульства.

Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Фото © Telegram / «Посольство России в США»

«22 августа в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник был установлен Указом Президента России от 20 августа 1994 года. <...> По случаю праздника сотрудники Посольства с членами семей провели яркую торжественную акцию перед стенами дипмиссии», — говорится в публикации посольства в телеграм-канале.

Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Фото © Telegram / «Посольство России в США»