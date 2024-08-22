Сотрудники посольства РФ в США устроили акцию в честь Дня российского флага
Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Обложка © Telegram / «Посольство России в США»
Сотрудники российского посольства в США вместе со своими семьями провели торжественную акцию у здания дипмиссии в Вашингтоне в честь Дня Государственного флага России. Фотографии с мероприятия опубликовала пресс-служба консульства.
Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Фото © Telegram / «Посольство России в США»
«22 августа в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник был установлен Указом Президента России от 20 августа 1994 года. <...> По случаю праздника сотрудники Посольства с членами семей провели яркую торжественную акцию перед стенами дипмиссии», — говорится в публикации посольства в телеграм-канале.
Торжественная акция сотрудников посольства России в США вместе с семьями в честь Дня Государственного флага РФ. Фото © Telegram / «Посольство России в США»
В посольстве напомнили историю российского флага, которому исполнилось почти 320 лет. Считается, что его начал использовать император Пётр I, самостоятельно начертивший образец триколора в 1705 году и распорядившийся о том, чтобы все российские торговые корабли ходили под бело-сине-красным флагом. А статус государственного он получил в 1896 году.
Напомним, что сегодня в России празднуют День Государственного флага страны. Если вам интересно узнать о его истории более подробно, то у Life.ru есть материал об этом. К слову, социологи провели опрос, который показал, что 63% россиян при виде триколора испытывают гордость за страну и чувство патриотизма. А ещё сегодня на Поклонной горе в Москве развернули один из самых больших флагов в стране, а Shaman на его фоне исполнил свою популярную песню «Я русский».