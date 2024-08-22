Оперативная группа контролирует 11 распоряжений Белоусова по защите приграничья

Оперативная группа контролирует одиннадцать отданных министром обороны России Андреем Белоусовым распоряжений по обеспечению безопасности в приграничных с Украиной регионах. Назначенные сроки соблюдаются. Об этом заявили в МО РФ по итогам работы Координационного совета по вопросам военной защиты Курской, Белгородской и Брянской областей.