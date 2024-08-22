Оперативная группа контролирует 11 распоряжений Белоусова по защите приграничья
Оперативная группа контролирует одиннадцать отданных министром обороны России Андреем Белоусовым распоряжений по обеспечению безопасности в приграничных с Украиной регионах. Назначенные сроки соблюдаются. Об этом заявили в МО РФ по итогам работы Координационного совета по вопросам военной защиты Курской, Белгородской и Брянской областей.
«Под контролем оперативной группы выполняются 11 поручений министра обороны Российской Федерации, сроки соблюдаются. В части выполнения плана реализации дополнительных мер обеспечения территориальной целостности, защиты населения и объектов инфраструктуры Белгородской области выполнено десять мероприятий плана», — указали в ведомстве, добавив, что в рамках выполнения графика поставок вооружений, военной и специальной техники уже в срок завершены 15 мероприятий.
Первое заседание Координационного совета по обеспечению защиты граничащих с Украиной областей состоялось 15 августа. А 20 августа были опубликованы задачи заместителей Андрея Белоусова, входящих в состав совета. При этом самые сложные вопросы министр обороны решает лично.