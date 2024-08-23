Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 23:46

Экс-замглавы Госдепа: Харрис заинтересована в соглашении с Россией по вооружению

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на ноябрьских выборах поддержит заключение договора с Россией по контролю над вооружениями. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил экс-замгоссекретаря Штатов Томас Кантримен.

«Мы готовы к разговору с Россией о контроле над вооружениями без предварительных условий, независимо от того что происходит на Украине. Дверь [для переговоров] по-прежнему остаётся открытой», — добавил дипломат на общенациональном съезде демократов в Чикаго.

Демпартия США официально выбрала Харрис своим кандидатом в президенты
Демпартия США официально выбрала Харрис своим кандидатом в президенты

Между тем Харрис продолжает сдавать позиции в преддверии выборов, уступая преимущество Дональду Трампу. Сначала вице-президент отказалась дебатировать с главным конкурентом в эфире Fox News 10 сентября, продемонстрировав тем самым неуверенность. А затем кандидат от республиканцев и вовсе оставил союзницу Джо Байдена позади в репетиции голосования в соцсети X.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Камала Харрис
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров