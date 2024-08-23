Экс-замглавы Госдепа: Харрис заинтересована в соглашении с Россией по вооружению
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на ноябрьских выборах поддержит заключение договора с Россией по контролю над вооружениями. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил экс-замгоссекретаря Штатов Томас Кантримен.
«Мы готовы к разговору с Россией о контроле над вооружениями без предварительных условий, независимо от того что происходит на Украине. Дверь [для переговоров] по-прежнему остаётся открытой», — добавил дипломат на общенациональном съезде демократов в Чикаго.
Между тем Харрис продолжает сдавать позиции в преддверии выборов, уступая преимущество Дональду Трампу. Сначала вице-президент отказалась дебатировать с главным конкурентом в эфире Fox News 10 сентября, продемонстрировав тем самым неуверенность. А затем кандидат от республиканцев и вовсе оставил союзницу Джо Байдена позади в репетиции голосования в соцсети X.
Flickr / The White House