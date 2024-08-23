Врач посоветовала устраивать гляделки с едой для защиты от переедания
Врач Демьяновская: Визуальный контакт с пищей во время еды защитит от переедания
Смотреть в гаджеты во время приёма пищи — не лучшая идея. Обложка © Freepik
Привычка залипать в экран смартфона при приёме пищи не только лишает человека своевременного ощущения сытости, но и оставляет его без удовольствия от трапезы. В конечном итоге недооценка роли визуального восприятия еды ведёт к перееданию и ожирению, предупредила россиян невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.ru.
По словам врача, организм нуждается в подготовке к процессу пищеварения. Когда человек рассматривает блюдо, внутри него запускается целый каскад биохимических реакций: активируются ферменты, выделяется желудочный сок и так далее. А если предпочесть угощению гаджет с видеороликами, употребление пищи начинает происходить «на автомате». В этом случае после опустошения тарелки нередко возникает желание порадовать себя ещё и сладостями, которые временно восполнят упущенный дофамин, но ударят по фигуре.
Вид еды влияет и на ощущение сытости: когда человек видит блюдо, мозгу проще отслеживать объём съеденного, осознавать процесс еды и чувствовать сытость, соотнося объём тарелки и поглощённой пищи. Это снижает риск переедания, которое часто происходит, когда человек за едой отвлекается на другие дела. Не отвлекаясь во время приёма пищи, человек получает больше удовольствия от простой еды.
Влияние визуального контакта с пищей настолько велико, что вид и текстура блюд могут даже повлиять на их восприятие. Так, по словам собеседницы Life.ru, подвявший огурец не принесёт столько же удовольствия, сколько и свежий, даже если по вкусу они никак не будут различаться.
Гаджетов не должно быть и в ещё одном популярном для них месте — туалете, предупреждал Life.ru ранее. Скроллинг ленты на унитазе увеличивает время дефекации и провоцирует геморрой. Запущенная форма этого заболевания может перерасти в онкообразование и даже привести к смерти.