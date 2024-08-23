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23 августа, 11:17
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Мулла из волгоградской мечети отправился к захваченной колонии для переговоров

Mash: Из волгоградской мечети к захваченной колонии отправят муллу

К исправительной колонии (ИК) № 19 в городе Суровикино Волгоградской области, где прямо сейчас заключённые удерживают заложников, в ближайшее время привезут муллу для переговоров с радикалами. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, дорога до исправительной колонии займёт примерно 1,5 часа.

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Напомним, днём 23 августа группа заключённых захватила ИК-19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН взяты в заложники. Предварительно, один убит. Нападавшие называют себя членами ИГИЛ*. СК возбудил уголовное дело.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Мария Любицкая
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