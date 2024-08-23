На Украине военные массово бегут из частей

В текущем году на Украине резко выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления части солдатами. Об этом заявил глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

Он отметил, что за семь месяцев 2024 года, согласно официальным данным, было зафиксировано 37 тысяч таких случаев, тогда как в 2023-м было 21 тысяча, а в 2022 — девять тысяч. При этом военные, по словам политолога, говорят, что в реальности таких случаев в два раза больше, просто многие не фиксируются.

«Военные говорят, что истинные данные на самом деле вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем подход к мобилизации должен быть скорректированным», — сказал Доний в эфире украинского ютуб-канала «Утро.live».