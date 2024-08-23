На Украине военные массово бегут из частей
Эксперт Доний: На Украине с 2024 года зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства
В текущем году на Украине резко выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления части солдатами. Об этом заявил глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.
Он отметил, что за семь месяцев 2024 года, согласно официальным данным, было зафиксировано 37 тысяч таких случаев, тогда как в 2023-м было 21 тысяча, а в 2022 — девять тысяч. При этом военные, по словам политолога, говорят, что в реальности таких случаев в два раза больше, просто многие не фиксируются.
«Военные говорят, что истинные данные на самом деле вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем подход к мобилизации должен быть скорректированным», — сказал Доний в эфире украинского ютуб-канала «Утро.live».
Напомним, что мобилизация длится на Украине с 25 февраля 2022 года по сей день. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года Владимир Зеленский подписал закон по ужесточению мобилизации, согласно которому государство имеет право изымать автомобили уклонистов и отказывать в обновлении документов — внутреннего и заграничного паспорта. Кроме того, оказаться на передовой могут люди с психическими расстройствами, диагностированной онкологией и ВИЧ. Также военкомы признают годными к службе людей с умственной отсталостью и судимостью.
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