Премьер Индии призвал стороны конфликта на Украине без траты времени к диалогу

Стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров и совместно найти путь к мирному решению. Поэтому не следует терять времени, нужно сразу переходить к диалогу, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в пятницу с визитом в Киеве, его слова передаёт агентство Reuters.

"Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... Обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова Моди.

Индийский премьер уверен, что завершить данный конфликт удастся только при помощи диалога и дипломатии. Также по информации Hindu, Владимир Зеленский и Нарендра Моди подписали четыре соглашения. Все документы касаются гуманитарной помощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.