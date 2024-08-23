Премьер Индии призвал стороны конфликта на Украине без траты времени к диалогу
Стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров и совместно найти путь к мирному решению. Поэтому не следует терять времени, нужно сразу переходить к диалогу, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в пятницу с визитом в Киеве, его слова передаёт агентство Reuters.
"Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... Обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова Моди.
Индийский премьер уверен, что завершить данный конфликт удастся только при помощи диалога и дипломатии. Также по информации Hindu, Владимир Зеленский и Нарендра Моди подписали четыре соглашения. Все документы касаются гуманитарной помощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.
Ранее Life.ru сообщал, что 23 августа Моди прибыл с визитом на Украину. В Киеве он уже встретился с Зеленским. Премьер Индии прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. 22 августа в Варшаве Моди провёл переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском. Премьер Индии заявил, что готов помогать в урегулировании украинского вопроса. По версии востоковедов, Моди после турне может представить мирный план.
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