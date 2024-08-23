Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 14:54

Премьер Индии призвал стороны конфликта на Украине без траты времени к диалогу

Стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров и совместно найти путь к мирному решению. Поэтому не следует терять времени, нужно сразу переходить к диалогу, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в пятницу с визитом в Киеве, его слова передаёт агентство Reuters.

"Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... Обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова Моди.

Индийский премьер уверен, что завершить данный конфликт удастся только при помощи диалога и дипломатии. Также по информации Hindu, Владимир Зеленский и Нарендра Моди подписали четыре соглашения. Все документы касаются гуманитарной помощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.

Политолог раскрыл, как визит Моди в Киев повлияет на урегулирование украинского конфликта
Политолог раскрыл, как визит Моди в Киев повлияет на урегулирование украинского конфликта

Ранее Life.ru сообщал, что 23 августа Моди прибыл с визитом на Украину. В Киеве он уже встретился с Зеленским. Премьер Индии прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. 22 августа в Варшаве Моди провёл переговоры с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском. Премьер Индии заявил, что готов помогать в урегулировании украинского вопроса. По версии востоковедов, Моди после турне может представить мирный план.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Нарендра Моди
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров