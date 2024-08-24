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24 августа, 03:45

Кеннеди-младший раскрыл, как Байден сорвал мирное соглашение между Украиной и Россией

Кеннеди-младший: Байден помешал миру между Россией и Украиной в 2022 году

Американский политик Роберт Кеннеди – младший заявил, что в 2022 году США сыграли ключевую роль в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, британский премьер Борис Джонсон, действуя по указке американского президента Джо Байдена, заставил Владимира Зеленского отказаться от уже подписанного договора о мире.

Кандидат в президенты сделал это заявление во время выступления в Аризоне. Он утверждает, что в апреле 2022 года Байден направил Джонсона в Киев с задачей разрушить достигнутый договор. В это время российская сторона уже начала процесс вывода войск, что, по мнению политика, подтверждает серьёзность переговорного процесса.

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Как сообщал Life.ru, весной 2022 года в Стамбуле стартовали российско-украинские переговоры, итогом которых стало согласование предварительной версии мирного договора. Но, как отмечал президент РФ Владимир Путин, диалог был сорван из-за вмешательства Запада, в том числе тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона. Позднее Киев юридически запретил вести переговоры с действующими властями России. А недавно немецкая газета Die Welt раскрыла некоторые положения документа. Он обязывал Киев, в частности, восстановить русский язык в качестве второго государственного, отказаться от нацистской идеологии и вступления в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Кирилл Сосновских
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