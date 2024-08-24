Американский политик Роберт Кеннеди – младший заявил, что в 2022 году США сыграли ключевую роль в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, британский премьер Борис Джонсон, действуя по указке американского президента Джо Байдена, заставил Владимира Зеленского отказаться от уже подписанного договора о мире.

Кандидат в президенты сделал это заявление во время выступления в Аризоне. Он утверждает, что в апреле 2022 года Байден направил Джонсона в Киев с задачей разрушить достигнутый договор. В это время российская сторона уже начала процесс вывода войск, что, по мнению политика, подтверждает серьёзность переговорного процесса.