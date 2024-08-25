Французские СМИ раскрыли цель визита Дурова в Париж в день задержания
Le Figaro: Павел Дуров планировал провести в Париже минимум один день
Задержанный вечером 24 августа в парижском аэропорту основатель Telegram Павел Дуров собирался провести в столице Франции минимум один день. Об этом пишет издание Le Figaro.
«Он приехал из Баку (Азербайджан) и должен был провести как минимум вечер в Париже, где планировал поужинать, добавил другой источник, близкий к делу», — указано в материале.
Журналисты также добавили, что миллиардера задержали в аэропорту Бурже между 19:30 и 20:00 по местному времени в сопровождении телохранителя и помощника, которые постоянно следовали за ним. Ожидается, что Дуров предстанет перед судом в воскресенье.
А до этого некоторые французские средства массовой информации задавались вопросом о том, зачем основатель Telegram прибыл в эту страну. Они заявляли, что для них это остаётся загадкой, так как предприниматель в последнее время избегал посещения Франции.
Ранее Life.ru писал, что на фоне сообщений о задержании Дурова французскими спецслужбами стоимость криптовалюты Toncoin начала падать. Стоит отметить, что в самом мессенджере Telegram запустили хештег #FREEDUROV в знак поддержки его создателя.
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