Французские СМИ раскрыли цель визита Дурова в Париж в день задержания

Задержанный вечером 24 августа в парижском аэропорту основатель Telegram Павел Дуров собирался провести в столице Франции минимум один день. Об этом пишет издание Le Figaro.

«Он приехал из Баку (Азербайджан) и должен был провести как минимум вечер в Париже, где планировал поужинать, добавил другой источник, близкий к делу», — указано в материале.

Журналисты также добавили, что миллиардера задержали в аэропорту Бурже между 19:30 и 20:00 по местному времени в сопровождении телохранителя и помощника, которые постоянно следовали за ним. Ожидается, что Дуров предстанет перед судом в воскресенье.