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25 августа, 04:05

Аэропорт Бен-Гурион приостановил работу из-за операции Израиля на юге Ливана

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостановил работу из-за военной операции Израиля на юге Ливана. Ожидается, что утренние рейсы будут отменены, и только после нескольких часов ожидания пассажиры смогут продолжить свои поездки. Представитель администрации аэропорта сообщил об этом газете «Исраэль ха-йом».

«В связи с безопасностью утренние рейсы откладываются. Рейсы, направлявшиеся в аэропорт, будут перенаправлены в другие воздушные гавани», — указано в сообщении.

Пассажиров просят следить за обновлениями расписания и возможными изменениями. Информация об этом также размещена на странице газеты в соцсети X.

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Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудары по объектам движения «Хезболлы» в Ливане. Затем «Хезболла» заявила о начале ответных действий на удар Израиля по пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир движения Фуад Шукр.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vin.rusanov

Кирилл Сосновских
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