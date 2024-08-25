Аэропорт Бен-Гурион приостановил работу из-за операции Израиля на юге Ливана

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостановил работу из-за военной операции Израиля на юге Ливана. Ожидается, что утренние рейсы будут отменены, и только после нескольких часов ожидания пассажиры смогут продолжить свои поездки. Представитель администрации аэропорта сообщил об этом газете «Исраэль ха-йом».

«В связи с безопасностью утренние рейсы откладываются. Рейсы, направлявшиеся в аэропорт, будут перенаправлены в другие воздушные гавани», — указано в сообщении.