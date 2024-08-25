СМИ узнали о бешенстве Трампа из-за «ленивого» образа в СМИ
Washington Post: «Ленивый» образ, созданный СМИ, раздражает Трампа
Экс-президента США Дональда Трампа раздражает образ, который ему создали в СМИ. Журналисты выставляют политика кандидатом, который менее занят предвыборной компанией, нежели его оппонентка Камала Харрис, и это приводит республиканца в бешенство, сообщает газета Washington Post со ссылкой на приближённых к Трампу.
«Трампа раздражало освещение в новостях, где его отображали работающим не так усердно, как его оппонент», — пишет издание.
Сотрудники, работавшие на Трампа годами, заявляют, что экс-президент Соединённых Штатов предпочитает более свободный график в августе. Он проводит время с семьёй и почти каждый день играет в гольф. По данным прессы, на прошлой неделе в штабе Трампа было организовано мероприятие, которое показало бы занятость кандидата в президента. Тем самым планировалось противодействовать освещению национального съезда демократов.
Напомним, выборы президента США пройдут в начале ноябре. А первые дебаты между кандидатами намечены на 10 сентября. Изначально планировалось провести три дискуссии с участием Трампа и Харрис, но вице-президент отказалась от встречи в студии телеканала Fox News, чем лишь подорвала свои позиции.
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