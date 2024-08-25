СМИ узнали о бешенстве Трампа из-за «ленивого» образа в СМИ

Экс-президента США Дональда Трампа раздражает образ, который ему создали в СМИ. Журналисты выставляют политика кандидатом, который менее занят предвыборной компанией, нежели его оппонентка Камала Харрис, и это приводит республиканца в бешенство, сообщает газета Washington Post со ссылкой на приближённых к Трампу.

«Трампа раздражало освещение в новостях, где его отображали работающим не так усердно, как его оппонент», — пишет издание.