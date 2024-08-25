В квартире москвича, сбросившего жену и ребёнка с 16-го этажа, нашли странные записки
Сбросивший жену и ребёнка с 16-го этажа москвич находится в тяжёлом состоянии
Сбросивший супругу и ребёнка с 16-го этажа в Москве мужчина находится в тяжёлом состоянии. Как сообщает SHOT, Александр Липатов доставлен в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Сбросивший жену и ребёнка с 16-го этажа москвич Александр Липатов. Фото © Telegram / SHOT
В квартире москвича правоохранители обнаружили несколько странных записок — на одной из них был написан несвязный текст, на другой — непонятный рисунок. Липатов является бывшим сотрудником Центробанка — оттуда он уволился этой весной.
Напомним, москвич выбросил из окна квартиры на 16-м этаже собственных жену и ребёнка утром в воскресенье, 25 августа. Оба погибли. Мужчину уже задержали и госпитализировали. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из злополучной квартиры, где 39-летний неадекват устроил ужасный бардак. И Александр, и его супруга могли быть под наркотиками.
Telegram / SHOT