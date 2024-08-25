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25 августа, 10:54

В квартире москвича, сбросившего жену и ребёнка с 16-го этажа, нашли странные записки

Сбросивший жену и ребёнка с 16-го этажа москвич находится в тяжёлом состоянии

Сбросивший супругу и ребёнка с 16-го этажа в Москве мужчина находится в тяжёлом состоянии. Как сообщает SHOT, Александр Липатов доставлен в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Сбросивший жену и ребёнка с 16-го этажа москвич Александр Липатов. Фото © Telegram / SHOT

Сбросивший жену и ребёнка с 16-го этажа москвич Александр Липатов. Фото © Telegram / SHOT

В квартире москвича правоохранители обнаружили несколько странных записок — на одной из них был написан несвязный текст, на другой — непонятный рисунок. Липатов является бывшим сотрудником Центробанка — оттуда он уволился этой весной.

Напомним, москвич выбросил из окна квартиры на 16-м этаже собственных жену и ребёнка утром в воскресенье, 25 августа. Оба погибли. Мужчину уже задержали и госпитализировали. Life.ru снял, как это было. Также появились фото из злополучной квартиры, где 39-летний неадекват устроил ужасный бардак. И Александр, и его супруга могли быть под наркотиками.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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