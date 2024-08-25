В квартире москвича, сбросившего жену и ребёнка с 16-го этажа, нашли странные записки

Сбросивший супругу и ребёнка с 16-го этажа в Москве мужчина находится в тяжёлом состоянии. Как сообщает SHOT , Александр Липатов доставлен в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

В квартире москвича правоохранители обнаружили несколько странных записок — на одной из них был написан несвязный текст, на другой — непонятный рисунок. Липатов является бывшим сотрудником Центробанка — оттуда он уволился этой весной.